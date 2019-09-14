Украина

Трагедия у Крымского моста: в результате обрушения ж/д тоннеля погиб человек

В пятницу, 13 сентября, у Крымского моста произошел несчастный случай: обрушился железнодорожный тоннель, накрыв собой двух человек.

Об этом пишет в своем Twitter известный блогер RoksolanaToday&Крым.

Эту же информацию подтверждает и местное издание Керчь.ФМ.

Согласно информации на его сайте, в редакцию позвонил неизвестный, который сообщил об обвале в железнодорожном тоннеле на подъездах к Крымскому мосту.

«На железнодорожном тоннеле что-то обрушилось, есть пострадавшие», — сказали по телефону.

Позже информацию подтвердили у компании-застройщика, сообщив, что один человек погиб, второй «откопался» сам.

Журналисты направились к месту строительных площадок с южной и с северной стороны тоннеля и сделали снимки с видеорегистратора.

«Редакция направила официальный запрос в пресс-службу застройщика, которые подтвердили гибель человека», — говорится в сообщении.

‏В то же время RoksolanaToday&Крым отмечает, что это уже пятый смертельный случай на строительстве моста.

«Еще были падение в трубосваю, падение с опоры 251, противовесом крана придавило, завалило у северного портала в начале проходки в 2017», — пишет блогер.

При этом RoksolanaToday&Крым предполагает, что неприятности со строительством моста на этом не закочатся.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский гидрогеолог Юрий Медовар также не стоит иллюзий относительно будущего Крымского моста. По его мнению, открытие железнодорожного сообщения по нему в декабре существенно усугубит его проблемы и даже может привести к обрушению. Ученый предлагает «подождать, когда Путин поедет на паровозе» — как он это делала на Камазе — «будет интересно увидеть».

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