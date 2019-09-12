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Мост не помог: экс-министр рассказал о провальном туристическом сезоне в Крыму
В аннексированном Крыму сезон 2019 года стал худшим за последние три года, возведенный через Керченский пролив мост, огромный поток машин через который так и не пошел, не помог росту потока туристов.
«За восемь месяцев Крым принял 700 тысяч отдыхающих, 600 тысяч из которых — жители РФ. Этот сезон стал худшим за последние три года. Мост не помог», — пишет на своей страничке в социальных сетях экс-министр туризма АРК Александ Лиев, проанализировавший открытые данные, касающиеся турпотоков.
По его словам, «крымские власти» не постеснялись назвать туристический сезон «рекордным», заявив о 5,8 миллионов отдыхающих с начала этого года и 4,6 миллиона туристов, приехавших отдохнуть летом. «Жаль, что такие отчеты на хлеб намазать нельзя. Крымский турбизнес видит и понимает реальную картину и эта картина совсем другая. Реальные результаты летнего (пляжного) сезона стали неожиданностью даже для меня», — отмечает Александр Лиев и добавляет, что в довоенное время за восемь месяцев полуостров принимал свыше 5 миллионов туристов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети сравнили заполняемость пляжей на Арабатской стрелке — в сеть выложили фото со стороны аннексированного Крыма и материковой части Украины.
Фото пляжа в Коктебеле из Twitter блогера RoksolanaToday&Крым
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