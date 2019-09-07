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«Подождем Путина на паровозе»: российский эксперт спрогнозировал время обрушения Крымского моста
Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое назначено на декабрь текущего года, существенно усугубит его проблемы и даже может привести к обрушению. Такой прогноз озвучил российский гидрогеолог Юрий Медовар, передает «Обозреватель».
«Мы ждем, когда Путин поедет на паровозе. Он же уже ездил по мосту на Камазе, а теперь поедет на паровозе. Это очень интересно увидеть», — отметил он.
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По словам гидрогеолога, основная проблема с проседанием будет в тот момент, когда по мосту пойдут тяжелые поезда.
Также Медовар напомнил о том, что для Керченского пролива характерно такое природное явление, как грязевой вулкан, который «срабатывает» в среднем раз в 7 лет. Таким образом, очередное такое извержение может представлять реальную опасность для Крымского моста.
«Там такая мощь! Мост, конечно, рухнет», — спрогнозировал он.
В этом контексте гидрогеолог напомнил о том, что в конце августа текущего года на реке и в городе Тулун Иркутской области РФ произошел обвал дамбы.
«Обещали, что он простоит 100 лет, а через 10 она накрылась», — заметил ученый. «Подождем декабря, мы никуда не спешим», — резюмировал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ из-за урагана «Халатность» обрушился открытый два дня до этого мост — даже не нужно было ждать пришествия «Дориана».
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