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Оккупанты бьют тревогу: без днепровской воды Сиваш умирает
В оккупированном Крыму морские биологи исследовали обитателей дна самой большой в мире гиперсоленой лагуны в заливе Сиваш и выяснили, что если с 1988 по 2014 год соленость залива снижалась, то к июню 2018 года она снова достигла высоких значений — 65—70 г/л, и даже максимальных 90 г/л. Об этом пишет РИА Новости.
Оказалось, что после оккупации полуострова Россией и вызванного этим фактом перекрытия Украиной Северо-Крымского канала изменился состава организмов, населяющих залив и прилегающие территории.
«В экстремальных условиях количество видов червей резко уменьшилось и продолжает уменьшаться, а видовое разнообразие рачков не изменилось. Также ученые провели анализ проб из вновь появившихся после засоления обширных скоплений зеленых водорослей», — отмечают авторы исследования.
Также ученые отмечают, что повторное засаливание вызвало изменение видового разнообразия организмов, населяющих не только Сиваш, но и прилегающие территории. В результате поливное земледелие и рыболовство фактически прекратились.
В то же время путинские ученые заявляют об «отсутствии проблем» и полагаются на некие мифические «опреснительные комплексы», которые изменят ситуацию с водой на полуострове в лучшую сторону.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с каждым годом оккупации реки и водохранилища Крыма становятся все менее чистыми, имея «блестящие перспективы» превратится в будущем в лужа и болотца. Печальное состояние водных ресурсов захваченного полуострова отметили даже в докладе Министерства природы РФ «О состоянии и об охране окружающей среды в 2018 году».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.