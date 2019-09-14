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Не прислушались к советам: стало известно, почему Зеленский до сих пор не встретился с Трампом
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый уверен, что если бы Офисе президента прислушивались к советам Посольства Украины в США, то визит главы государства Владимира Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации. Об этом он рассказал в интервью Голосу Америки.
«Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу, сразу», — сказал Чалый.
О каких именно советах говорилось, он не уточнил.
«Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важно наполнение. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться», — отметил он.
При этом, уверен Чалый, встреча президентов в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом: короткая встреча в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не может заменить полноценного визита в Вашингтон в Белый дом.
Кроме того, помимо президента США от президента Украины ждут и визит в Конгресс, где ему необходимо будет встретиться с республиканцами и демократами, также нужно посетить Министерство энергетики, Министерстве обороны, с Госсекретарем — то есть со всеми теми, кто работает с Украиной.
Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон Посольство Украины не занимается. По словам Чалого, это было инициативой Офиса президента, который принял процесс подготовки встречи двух президентов на себя.
«Думаю, это стоит все же сказать. В июле, в течение своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи Посольства и сами будут заниматься подготовкой визита. И собственно с этого периода подготовкой визита посольство не занимается. Я считаю, что это неправильно. И я об этом официально сообщил на Банковую», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», встреча президента Украины Владимира Зеленского, отправляющегося с визитом в США, с американским лидером Дональдом Трампом может состояться в период с 23 по 26 сентября. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. По его словам, точная дата встречи все еще не определена.
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