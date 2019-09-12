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Встреча Зеленского с Трампом: названа возможная дата
Встреча президента Украины Владимира Зеленского, отправляющегося с визитом в США, с американским лидером Дональдом Трампом может состояться в период с 23 по 26 сентября.
Об этом в комментарии информагентству «Интерфакс-Украина» сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. По его словам, точная дата встречи все еще не определена.
Отметив, что сейчас идет согласования графиков обоих президентов, он добавил: «Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи)».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский во время визита в Польшу провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который прибыл в Варшаву вместо Дональда Трампа.
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