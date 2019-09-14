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Шикарная фигура и потрясающие купальники: что постит в Instagram "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша

9:42 14 сентября 2019 122
Маргарита Паша (в центре снимка)
Инф. «ФАКТОВ»

Новая обладательница титула «Мисс Украина», 24-летняя спортсменка из Харькова Маргарита Паша публикует в Instagram не только гламурные фото, но и демонстрирует свою утреннюю разминку с замечательной растяжкой.

Причем, судя по снимкам, тренироваться красавица любит на природе и в обтягивающем костюме.

Подписчики встретили выложенные фото массой позитивных комментариев. Исключением стало только замечание одного из пользователей, заподозривших девушку в не совсем натуральных формах.

«Тело очень даже. Но зачем было вставлять импы в грудь?» — поинтересовался пользователь stinkerovoch.

Другие опубликованные победительницей фото подобных комментариев избежали. На них Маргарита демонстрирует тигровый купальник и соблазнительный вечерний наряд.

Напомним, имя победительницы конкурса стало известно 12 сентября во время грандиозного финала конкурса в столичном Дворце «Украина». Мероприятие прошло с размахом, но не без скандала. Маргарита Паша оказалась самой сообразительной среди шестерых финалисток. На вопрос, что важнее для девушки — иметь гибкое тело или гибкий разум, Маргарита ответила, что нужно быть гибкой по жизни.

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