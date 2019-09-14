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Украина

На Донбассе погиб украинский боец, много раненых

10:11 14 сентября 2019 22
На Донбассе погиб украинский боец, много раненых
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе резко обострилась оперативная обстановка, российско-террористические войска применили против наших защитников минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также протитанковый ракетный комплекс. Один из украинских военных при выполнении боевого задания 13 сентября получил смертельное ранение, также под вражескими обстрелами были ранены 8 украинских защитников. Напомним, в Одесской области при выполнении задания погиб сотрудник Сил специальных операций.

«Один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа воинской службы правопорядка ВС Украины и командования военной части», — говорится в сообщении Штабе Операции объединенных сил в Facebook.

13 сентября вооруженные формирования РФ и наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня, а утром 14 сентября запрещенные минометы били в районе Новолуганского.

Напомним, 11 сентября, из-за вражеского обстрела погибли двое военнослужащих объединенных сил, еще один боец получил тяжелое ранение. Все они служили в составе 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

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