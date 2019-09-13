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В зоне ООС при выполнении боевого задания погиб нацгвардеец
Вчера, 12 сентября, в районе проведения операции объединенных сил при выполнении боевой задачи военнослужащий Национальной гвардии получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
В штабе указывают, что обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командования воинской части.
«Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Ранее, 11 сентября, из-за вражеского обстрела погибли двое военнослужащих объединенных сил, еще один боец получил тяжелое ранение. Их имена назвали в 36-ой отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского: это прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский. Матросу Александру Линчевскому был 21 год. Военнослужащий был родом из села Матусов Черкасской области. В своем батальоне боец выполнял функции стрелка-помощника гранатометчика. В состав бригады Линчевский пришел на срочную службу, но когда узнал, что подразделение едет в район ООС, то подписал контракт и отправился вместе с побратимами в район боевых действий. Вторым погибшим стал 32-летний прапорщик Николай Обуховский из села Великая Мечетня Николаевской области. На фронте он был с самого начала боевых действий, прошел Дебальцево, решил продолжить военную службу. В родной Николаевской области у погибшего остались жена и малолетняя дочь.
Напомним, что с 21 июля 2019 года, когда было объявлено о «полном прекращении огня», в Донбассе погибли уже 12 военнослужащих.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 сентября около 20.30 на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб сержант Михаил Ткачишина из Херсонской области, гранатометчик 53-й бригады ВСУ. 31-летний сержант Ткачишин выполнял боевую задачу в районе проведения операции Объединенных сил. Вражеский обстрел начался вечером. Погиб Ткачишин в районе Горловки Донецкой области. В Херсонской облгосадминистрации уточнили, что у Михаила остался пятилетний сын и родители.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...