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Конфликты, интриги, сплетени: «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша рассказала о закулисье конкурса (фото)
Новая обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша, которую выбрали 12 сентября, сделала откровенное признание. Когда эмоции немного улеглись, девушка рассказала о закулисье конкурса. Маргарита опубликовала в Instagram пост, в котором поблагодарила за поддержку и немного приоткрыла внутреннюю сторону конкурса.
Она написала, что во время конкурса убедилась в том, что дружба между девочками, даже несмотря на конкуренцию, существует. Хотя не обошлось без интриг и скандалов. Но о них Маргарита предпочла умолчать.
«Девочки, все кто меня поддержал, подошёл, поздравил, я Вам очень благодарна. Не обошлось и без конфликтов, интриг, сплетен, но я придерживаюсь одной позиции по жизни „не выноси сор из избы“. Лидерам всегда сложно, так как всегда найдётся тот, кому он наступит на пятки», — написала Маргарита.
Также она рассказала, как относится к критике и чем планирует заниматься в будущем.
«Как я отношусь к критике — безразлично. Я завидую людям, у которых есть возможность создавать пустые аккаунты и спамить непонятную, несуразную информацию. У меня не хватает времени даже на друзей!!! Я знаю, чего хочу, какие у меня благие цели и остановить меня — невозможно», — призналась «Мисс Украина-2019».
Девушка призналась, что победа в конкурсе поможет осуществить ее мечту — построить спортивный интернат для детей-сирот. Кстати, это вторая попытка Маргариты на национальном конкурсе. В первый раз она не прошла в финал.
Напомним, Маргарите Паше из Харькова — 24 года. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Ее рост — 174 см. Учится в Киевском институте международных отношений. Занимается спортом, увлекается йогой, в свободное время вышивает иконы бисером. Маргарита занимается благотворительностью, а в будущем планирует заняться политикой.
О личной жизни Маргарита не говорит. Можно лишь предположить, что у нее есть возлюбленный. В сети девушка хвастается роскошными букетами цветов.
«Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня! У меня нет слов, одни эмоции», — подписала один из снимков «Мисс Украина-2019».
Напомним, конкурс «Мисс Украина-2019» прошел в столичном «Дворце Украина». Шоу не обошлось без скандала. Ведущий Владимир Остапчук со сцены объявил шесть финалисток. А затем заявил, что перепутал номера участниц, и вместо № 12 в финал выходит № 9 — Марина Киосе, родная сестра директора конкурса. В итоге она стала второй на конкурсе, получила корону «Мисс интернешнл» и представит Украину на международном смотре красавиц.
Как прошел конкурс «Мисс Украина-2019» — читайте здесь.
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