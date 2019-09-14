Шоу-бизнес

Новая обладательница титула «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша, которую выбрали 12 сентября, сделала откровенное признание. Когда эмоции немного улеглись, девушка рассказала о закулисье конкурса. Маргарита опубликовала в Instagram пост, в котором поблагодарила за поддержку и немного приоткрыла внутреннюю сторону конкурса.

Она написала, что во время конкурса убедилась в том, что дружба между девочками, даже несмотря на конкуренцию, существует. Хотя не обошлось без интриг и скандалов. Но о них Маргарита предпочла умолчать.

«Девочки, все кто меня поддержал, подошёл, поздравил, я Вам очень благодарна. Не обошлось и без конфликтов, интриг, сплетен, но я придерживаюсь одной позиции по жизни „не выноси сор из избы“. Лидерам всегда сложно, так как всегда найдётся тот, кому он наступит на пятки», — написала Маргарита.

Также она рассказала, как относится к критике и чем планирует заниматься в будущем.

«Как я отношусь к критике — безразлично. Я завидую людям, у которых есть возможность создавать пустые аккаунты и спамить непонятную, несуразную информацию. У меня не хватает времени даже на друзей!!! Я знаю, чего хочу, какие у меня благие цели и остановить меня — невозможно», — призналась «Мисс Украина-2019».

Девушка призналась, что победа в конкурсе поможет осуществить ее мечту — построить спортивный интернат для детей-сирот. Кстати, это вторая попытка Маргариты на национальном конкурсе. В первый раз она не прошла в финал.

Напомним, Маргарите Паше из Харькова — 24 года. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Ее рост — 174 см. Учится в Киевском институте международных отношений. Занимается спортом, увлекается йогой, в свободное время вышивает иконы бисером. Маргарита занимается благотворительностью, а в будущем планирует заняться политикой.

О личной жизни Маргарита не говорит. Можно лишь предположить, что у нее есть возлюбленный. В сети девушка хвастается роскошными букетами цветов.

«Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня! У меня нет слов, одни эмоции», — подписала один из снимков «Мисс Украина-2019».

Напомним, конкурс «Мисс Украина-2019» прошел в столичном «Дворце Украина». Шоу не обошлось без скандала. Ведущий Владимир Остапчук со сцены объявил шесть финалисток. А затем заявил, что перепутал номера участниц, и вместо № 12 в финал выходит № 9 — Марина Киосе, родная сестра директора конкурса. В итоге она стала второй на конкурсе, получила корону «Мисс интернешнл» и представит Украину на международном смотре красавиц.

Как прошел конкурс «Мисс Украина-2019» — читайте здесь.



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