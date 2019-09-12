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Названо имя победительницы конкурса «Мисс Украина-2019» (фото)
12 сентября в столичном Дворце «Украина» состоялся грандиозный финал национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019». Победительницей стала 23-летняя студентка 3-го курса Киевского института международных отношений, мастер спорта по художественной гимнастике Маргарита Паша. Корону ей передала «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь.
Победительница получила солидный денежный приз — 400 тысяч гривен. Красавица представит Украину на 69 международном конкурсе «Мисс Мира-2019», который состоится в Таиланде в декабре.
*Маргарита Паша
Фото со страницы Маргариты Паши в Instagram
В этом году концепцией «Мисс Украина» была тема четырех континентов: Европы, Азии, Америки и Африки. Четыре части мира, каждая из которых имеет свои неповторимые черты: культуру, традиции, философию и по-своему отражают духовные и внешние особенности женщины.
24 участницы демонстрировали не только свои внешние данные, но качества, присущие той или иной части мира: европейскую аристократичность, африканский темперамент, азиатскую экзотику или американскую свободу.
Конкурсную программу разбили выступления звезд шоу-бизнеса. Среди них Макс Барских, Оля Полякова, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артем Пивоваров и другие. Конкурсантки дефилировали под перфомансы артистов.
Ведущим премии стал шоумен и участник «Танців з зірками» Владимир Остапчук.
Напомним, за титул самой красивой боролись 24 девушки в возрасте от 17 до 25 лет. Их в несколько этапов отобрали из 17 тысяч претенденток.
Фото всех финалисток смотрите здесь.
Телеверсию конкурса покажет 22 сентября канал «1+1».
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!