В Украине объяснили, почему Кремль прикрывается "формулой Штайнмайера"

Украина

Для проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне Кремль настаивает на принятии так называемой «формулы Штайнмайера», преследуя основную цель — легитимизация действующих боевиков. Об этом в эфире программы Шустер LIVЕ заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Москва хочет особый статус для оккупированного Донбасса без каких-либо условий, в результате фейковых выборов, в реальности — под дулами российского оружия.

«Мы говорим: сначала реальные выборы, с нами, с доступом СМИ, политических партий. Конечно, там должны участвовать временно перемещенные лица — это их земля тоже. Реальные выборы — это будет организовано, как президент Зеленский сказал, после вывода войск. А потом тогда элементы особого статуса», — отметил Климкин.

Бывший глава МИДа напомнил, что сейчас на оккупированном Донбассе оккупационная администрация, не имеющая никакого статуса. С представителями ОРДЛО Киев говорить не может.

«Что нужно для того, чтобы там появились люди, с которыми мы будем разговаривать? Сначала — это безопасность, что там происходит. А потом должна быть какая-то нормальная кампания — выборы. Не идеальные, но свободные и честные», — сказал он.

По словам Климкина, только после нормальных выборов можно получить элементы особого статуса и самоуправления.

Экс-министр также добавил, что формулу Штайнмайера, за которую ухватились в Москве, до конца не понимает даже сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, в 2016 году Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи министром иностранных дел Германии, предложил план урегулирования ситуации на Донбассе (впоследствии его назвали «формулой Штайнмайера»). Суть его такая: на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» проходят выборы, и если ОБСЕ сочтет их демократическими, то Украина предоставит особый статус ОРДЛО, после чего получит контроль над ныне неконтролируемым участком границы с Россией.

О новых условиях Москвы читайте в материале «ФАКТОВ»: «Путин поставил Западу ультиматум: генерал рассказал, почему Россия настаивает на «формуле Штайнмайера«

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