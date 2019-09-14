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Общество и люди

«Губит людей не пиво»: сеть взбудоражило видео с Зеленским и Богданом в Днепре

17:24 14 сентября 2019 253
Зеленский, Богдан и Филатов
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский, который в субботу, 14 сентября приехал в Днепр представить нового губернатора, на Фестивальном причале, вместе с главой ОП Андреем Богданом и мэром города Борисом Филатовым выпили по стакану пива. Фото с президентом с Дня города в Днепре сразу же появилось в соцсетях. Его опубликовали несколько человек.

В частности, волонтер и нардеп Юрий Мысягин, поздравил Днепр с Днем города и разместил в Facebook фото с Зеленским.

Политолог Алексей Голобуцкий опубликовал такой снимок.

Пользователи соцсети не остались равнодушными под фото появились едкие комментарии. Особенно фолловеры прошлись по главе президентского Офиса.

«Губит людей не пиво…, а воровство».

«Возможно, это было и не пиво, а квас».

«Президента вне работы чаще видно в кругу Богдана, чем семьи… это нормально?»

Напомним, в Днепре Зеленский проехался в троллейбусе, побывал на новом мосту, своевременное открытие которого было предметом пари, заключенного президентом с мэром Днепра, продолжил пари с Филатовым.

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