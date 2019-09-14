Украина

Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской ОГА: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский представил в Днепре нового главу областной администрации Александра Бондаренко. Церемония представления и вручение удостоверения новому чиновнику прошла прямо в аэропорту.

Назначение Зеленский назвал подарком жителям региона ко Дню Днепра.

«Я всех поздравляю с днем города… Мой подарок — я хочу представить нового главу облгосадминистрации. Это молодой менеджер — Александр Бондаренко. Наше главное требование ко всем новым главам облгосадминистраций — испытательный срок. До Нового года смотрим, как справляются», — заявил Зеленский.

После короткой речи глава государства на специальном троллейбусе отправился на инспекцию нового моста.

Отметим, новый губернатор Александр Бондаренко в 2014 году он окончил юридический университет им. Ярослава Мудрого в Харькове по специальности «Подготовка кадров для Пенсионного фонда». Проходил практику в Пенсионном фонде и прокуратуре. Также в 2014 году Александр Бондаренко искал работу помощника юриста.

По данным СМИ Днепра, новый губернатор до назначения был юристом в Пенсионном фонде, а его супруга до сих пор является гражданкой РФ. За 2018 год будущий губернатор задекларировал две квартиры — в Киеве и Харькове. На его банковских счетах находится 59 тысяч евро, 165,5 тысяч гривен и 74,5 тысяч долларов. Помимо этого госслужащий располагает 50 тысяч долларов наличными.

Напомним, открытие Нового моста в Днепре ознаменовалось скандалом — прокуратура решила объявить подозрение чиновникам горсовета из-за растраты бюджетных средств, выделенных на реализацию инфраструктурного проекта. Его своевременное открытие было предметом пари, заключенного президентом Зеленским с мэром города Борисом Филатовым.



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