Происшествия

Остались жена и трехлетняя дочь: в госпитале умер боец Сил спецопераций, получивший ранение на Донбассе

В субботу, 14 сентября, в Харьковском военном госпитале скончался старший сержант 8-го отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины Максим Кондратюк.

Боец 10 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Известно, что Максим Кондратюк родом из Красилова, а в Хмельницком проживал вместе с женой и трехлетней дочерью.

«Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папу, Украина — защитника и патриота», — сказал начальник группы по связям с общественностью 8 отдельного полка специального назначения капитан Виталий Могила.

Информация о том, когда Героя привезут в Хмельницкий и когда состоится с ним прощание, еще не известна, передают местные СМИ.

Как сообщали «ФАКТЫ», начало сентября ознаменовалось рядом потерь среди украинских военнослужащих. 11 сентября погиб Александр Иваньков — старший лейтенант, сотрудник Центра спецопераций «А» СБУ, участник боевых действий на Донбассе. 12 сентября в зоне ООС военнослужащий Нацгвардии получил смертельное ранение. 13 сентября на Донбассе погиб украинский боец, 8 защитников были ранены.

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