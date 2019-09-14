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Украина

«Хорошая основа»: глава ОБСЕ поддержал «план Штайнмайера»

18:00 14 сентября 2019 40
Лайчак
Инф. «ФАКТОВ»

«Формула Штайнмайера», на применении которой настаивает Кремль в разрешении конфликта на Донбассе, является хорошей основой для выполнения Минских соглашений. Об этом на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве заявил министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак.

Лайчак назвал необходимые элементы мирного урегулирования. По его словам, это мирный план — Минские соглашения, инструменты — нормандская группа, Трехсторонняя контактная группа, СММ ОБСЕ, а также вовлеченность США — Курт Волкер.

Политик отметил, что до последнего времени «не хватало политической воли и желания выполнять Минские соглашения».

«Для меня возвращение доверия — это полное выполнение Минских соглашений, если это будет прозрачно и безо всяких игр. У нас даже есть хороший принцип, как правильно читать Минские соглашения, — это план Штайнмайера. Я считаю, что это хорошая основа», — цитирует Лайчака «Интерфакс-Украина».

Глава МИД Словакии также подчеркнул необходимость сохранять международное единство в поддержку Украины.

«Нужно сохранять единство международного сообщества. Я не думаю, что было бы правильно говорить о каких-то уступках на данном этапе, поскольку Украина на этом этапе является жертвой агрессии — нужно вернуть мир и восстановить территориальную целостность. Нужно показать, что мы действительно серьезно к этому относимся», — добавил дипломат.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климки считает, что Кремль настаивает на «формуле Штайнмайера» для легитимизации действующих боевиков.

Более подробно о хитром плане России читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Путин поставил Западу ультиматум: генерал рассказал, почему Россия настаивает на «формуле Штайнмайера».

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