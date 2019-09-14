Конец пляжного сезона: в Гидропарке в Киеве вспыхнул пожар (фото, видео)

Происшествия

В субботу, 14 сентября, в Киеве в Гидропарке начался пожар. Видео и фото появилось в соцсетях. Черный дым видно из разных районов города.

Сообщается, что на место ЧП едут значительные силы ГосЧС, объявлена повышенная сложность пожара.

Как стало известно, горит весь комплекс Bora Bora Beach Club. Пожар начался около 17:00. Горит весь комплекс — сам клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра.

Огонь очень быстро распространяется. Площадь уже около 500 квадратных метров.

На месте уже работают спасатели ГСЧС, дежурят полиция и скорая. Они пытаются локализовать возгорание. Пожар тушат даже с воды.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

По словам спикера столичного ГосЧС, огонь очень быстро распространился из-за того, что во всем комплексе деревянный настил и деревянные конструкции. Кроме того, персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на территории возле военного полигона в селе Клугино-Башкировка (Чугуевский район Харьковской области). А также о пожаре возле военного полигона в Черниговской области. Пожар локализовали. До этого спасателям пришлось бороться с возгоранием в Чернобыльской зоне отчуждения и в Иванковском районе Киевской области.

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