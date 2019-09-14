В Одессе уволили учительницу с пророссийскими взглядами (видео)

Общество и люди

В Одессе преподаватель истории школы № 68 рассказывала учащимся на уроке об активистах «нацистах». Видеозапись опубликовал общественник Демьян Ганул. Ранее активист выявил еще одного любителя «братской» России в селе Граденцы Беляевского района.

На ролике видно видно, как учительница Людмила Мариуца на уроке вместо изложения учебного материала рассказывала ученикам о том, какой Ганул нацист, поскольку посодействовал увольнению ее коллеги (речь идет об учителе из Беляевского района).

Активист написал в Fаcebook: «За несколько последних дней — целых две громкие истории в сфере образования в Одесской области! Обе имеют одинаковый подтекст — выявлены лица из числа учителей, которые не только имеют пророссийские взгляды, но и не сдерживают себя в антиукраинских выражениях непосредственно в процессе преподавательской деятельности!».

Он сообщил, что обоих преподавателей уволили и отметил, что в администрациях школ оказались адекватные люди, которые понимают возможные последствия работы в школе подобных педагогов с сепаратистскими взглядами.

«Такая ситуация в сегодняшних условиях не может быть оставленным без внимания СМИ и общественности: кроме информационной войны, которую ведет РФ на просторах телевидения и интернета, нам, оказывается, угрожают еще и школьные учителя! Которые, подчеркиваю, формируют голову не пенсионеров у зомбоящика, а наше будущее — молодое поколение.

Просто представьте, что именно вашему ребенку в школе будут ежедневно вливать в уши такую ф*гню о „русском мире“ и т. д. Служба безопасности Украины, прошу следить за Николаем Л. и Людмилой М., эти люди хоть и старые, но идейные сепары. Таким „учителям“, не место в украинских школах, будьте внимательны и неравнодушны!», — пишет Ганул.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе сотрудница сети магазинов одежды LC Waikiki публично заявила, что ей «жаль тех, кто считает Россию агрессором».

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