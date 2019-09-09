Общество и люди

В Одессе продавец популярного магазина публично призналась в любви к России: в сети волна гнева

Несмотря на то, что в Украине уже 5 лет идет война с Россией, которая аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, часто в сводках с фронта сообщается о погибших и раненых украинцах, в стране остается еще много людей с пророссийской позицией.

Так в Одессе сотрудница сети магазинов одежды LC Waikiki публично заявила, что ей «жаль тех, кто считает Россию агрессором».

Об инциденте в Facebook сообщила одесситка Наталья Карташева и опубликовала фото кассира.

По словам женщины, она зашла в магазин, чтобы купить ребенку носки. Когда кассир, которая давала сдачу, сказала: «Три рубля», женщина ее поправила — «три гривни». На замечание, что «Россия — страна агрессор», продавец сказала, что ей жаль тех, кто так считает.

Пользователи Facebook посоветовали автору всегда на всякий случай носить с собой российские рубли и давать кассиру в ответ на такие заявления. Также выяснилось, что в Одессе и Одесской области уже было немало похожих «пророссийских» случаев.

Были и такие комментаторы, которые признают, что называют украинские деньги рублями, но при этом считают Россию агрессором.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали пост блогера Юрий Гудыменко, который эмоционально пытался донести украинцам, что идет российско-украинская война и поверить, в то, что Россия в один момент может стереть Украину с лица Земли. И не удивляться, если вдруг российские военные самолеты пойдут на Киев. Ведь раньше никто не мог поверить в аннексию Крыма и то, что российские военные будут в упор расстреливать украинцев под Иловайском.

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