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В Киеве сгорел Bora Bora: в сети показали жуткие фото и видео последствий происшествия
В субботу, 14 сентября, в Киеве в Гидропарке произошел пожар в комплексе Bora Bora Beach Club. Пожар начался около 17:00. Огонь охватил весь комплекс — сам клуб, пляж. Из-за ветра огонь перекинулся на деревья и очень быстро распространялся.
Фото и видео последствий пожара опубликовал в Facebook глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин.
«Нашим столичным пожарным понадобилось меньше часа, чтобы локализовать пожар в клубе на острове Долобецкий, а еще через полчаса объявить о ее ликвидации. На месте происшествия работал 51 человек личного состава и 9 единиц техники, в том числе и катер ЮМС-1000», — написал он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в селе Клугино-Башкировка (Чугуевский район Харьковской области). А также о пожаре возле военного полигона в Черниговской области.
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