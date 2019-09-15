Украина

Доказательств не нашли: в ГПУ объяснили, почему Кузьмин больше не в розыске

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего заместителя генпрокурора народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина, открытое в июле 2014 года. После этого МВД сняло Кузьмина с розыска, объявленного в 2014 году.

В ответе Генпрокуратуры на запрос «Радио Свобода» говорится, что дело закрыто «в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны».

Ренат Кузьмин был заместителем генпрокурора Виктора Пшонки в период с 2010 до 2013 года и заместителем секретаря СНБО в 2013—2014 годах.

Генеральная прокуратура Украины объявила его в международный розыск летом 2014 года. Кузьмина подозревали в организации в 2010 году незаконного задержания экс-министра МВД Юрия Луценко.

В июле этого года в Генпрокуроре заявляли, что против Кузьмина расследуют уголовное производство по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации имущества, добытого преступным путем.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кузьмина депутатом 12 августа этого года по итогам досрочных парламентских выборов.

29 августа на первом заседании Верховной Рады Кузьмин принял присягу народного депутата.

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