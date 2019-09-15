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Украина

Зеленский похвастался знакомством с голливудскими звездами и зовет снимать кино в Украине (фото)

8:23 15 сентября 2019 106
Зеленский и Робин Райт
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встречах, которые он провел в Киеве со звездами Голливуда, побывавшими на форуме YES.

Фото с героиней сериала «Карточный домик» Робин Райт, семейной парой Милой Кунис и Эштоном Катчером, сценаристом и продюсером культового сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Крейг Мезин

Мила Кунис и Эштон Катчер

Супруги Зеленские, Мила Кунис и Эштон Катчер

«Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates», — написал президент.

Владимир Зеленский и Робин Райт

Владимир Зеленский, Робин Райт и Виктор Пинчук

«Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы все для того, чтобы снимать качественное кино — и замечательные локации, и „прокачанных“ специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе!», — добавил Зеленский.

Елена и Владимир Зеленские

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам «95 Квартала» и начал пародировать самого себя. Кроме того, президент успел станцевать с Евгением Кошевым.

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