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Зеленский похвастался знакомством с голливудскими звездами и зовет снимать кино в Украине (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встречах, которые он провел в Киеве со звездами Голливуда, побывавшими на форуме YES.
Фото с героиней сериала «Карточный домик» Робин Райт, семейной парой Милой Кунис и Эштоном Катчером, сценаристом и продюсером культового сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.
Крейг Мезин
Мила Кунис и Эштон Катчер
Супруги Зеленские, Мила Кунис и Эштон Катчер
«Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates», — написал президент.
Владимир Зеленский и Робин Райт
Владимир Зеленский, Робин Райт и Виктор Пинчук
«Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы все для того, чтобы снимать качественное кино — и замечательные локации, и „прокачанных“ специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе!», — добавил Зеленский.
Елена и Владимир Зеленские
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам «95 Квартала» и начал пародировать самого себя. Кроме того, президент успел станцевать с Евгением Кошевым.
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