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Гэтжи эффектно нокаутировал Серроне в UFC и хочет боя с Хабибом (видео)
В субботу, 14 сентября, в Вашингтоне на «Роджерс-Арене» прошел турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC Fight Night 158. В главном поединке вечера сошлись в легкой весовой категории американцы Джастин Гэтжи (21 победа, 2 поражения) и Дональд Серроне (36 побед, 13 поражений, 1 не состоялся).
Бой продолжался до последней минуты первого раунда, когда Джастин пошел в атаку и несколькими ударами отправил соперника на настил октагона, после чего рефери принял решение о завершении поединка, присудив Гэтжи победу техническим нокаутом.
JUSTIN GAETHJE! He puts away Donald Cerrone in the first round in Vancouver! Unreal power pic.twitter.com/RbgN40yZDJ— FightingMatrix (@FightingMatrix) 15 сентября 2019 г.
«Макгрегор завершил карьеру. Я хочу настоящего бойца, победителя пары Хабиб — Тони Фергюсон. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони, то никто не пропустит наш бой, мы миллионный стадион заполним», — отметил победитель в послематчевом комментарии.
Добавим, что Гэтжи получил за свою победу еще и приятный бонус — руководство UFC присудило ему премию за «лучшее выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фергюсон оскорбил Хабиба в надежде получить бой с россиянином.
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