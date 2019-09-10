«Ешь бургеры, болван»: Фергюсон хочет боя с Хабибом (фото)

Спорт

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон (25 побед, 3 поражения) заявил, что готов встретиться в октагоне с непобедимым россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28 побед).

«Мы уже звонили Хабибу. Я хочу провести бой в декабре. Мы позволим Нурмагомедову есть его гамбургеры с сыром и всем остальным (Нурмагомедов сказал после победы над Порье, что в первую очередь хочет съесть сочный стейк и бургер с двойным сыром. — Авт.). Наслаждайся, болван, но не слишком толстей. Я пройдусь по тебе мучительнее, чем „тирамису по вторникам“. У меня есть кое-что новое для вас, парни. Я в предвкушении. Чтобы он ни говорил, он должен принять бой. Защищайся или освобождай пояс. Можешь сказать всем, что не хочешь драться со мной, что ты напуган, завершаешь карьеру. Говори все, что хочешь. Ты заработал свои деньги. Если же нет, то я хочу драться. Я устал биться раз в год — мне не нравится сидеть и смотреть, как дерутся другие», — передает слова американца телеканал ESPN.

Отметим, что Фергюсон, владевший временным чемпионским поясом в 2017 году, свой последний поединок провел 8 июня, победив в Чикаго техническим нокаутом во втором раунде своего соотечественника Дональда Серроне. Этот поединок был признан лучшим боем вечера. Что касается Хабиба, то россиянин продолжил свою победную серию в UFC, защитив пояс полноценного чемпиона мира в поединке с американцем Дастином Порье, который прошел 7 сентября в Абу-Даби. На пресс-конференции после этого боя глава UFC Дэйна Уайт отметил, что именно Тони Фергюсон — следующий претендент на встречу с Хабибом.

Примечательно, что встреча бойцов в октагоне могла произойти намного раньше, но уже четыре (!) раза отменялась. В 2015-м и 2016-м годах в дело вмешивались травмы соперников, в 2017-м Хабиб был экстренно госпитализирован из-за весогонки, а в 2018-м уже травму получил Фергюсон.

Поединок между Хабибом и Фергюсоном отменялся уже четыре раза

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову.

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