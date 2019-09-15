Еще не предел: эксперты предрекли доллару дальнейшее падение

Украина

Курсовое соотношение гривня/доллар в Украине продолжает плавно снижаться. В течение следующей недели эта тенденция сохранится.

По словам аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, в последние дни рынок получил очевидное подтверждение заявлению НБУ о том, что он не собирается защищать никакие конкретные уровни курса.

«Регулятор продолжает покупать валюту на рынке для пополнения резервов, но это не помешало доллару благодаря рыночной тенденции опуститься ниже 25 грн. После того, как на межбанке в начале пятничных торгов доллар опустился ниже 24,7 грн, он вернулся к уровням, на которых не был с конца января 2016 года», — цитирует аналитика «РБК-Украина».

Иосуб прогнозирует, что на межбанке доллар может торговаться через неделю около 24,6 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины на понедельник, 16 сентября 2019 года, установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) — 24,52 гривен за доллар.

Подробные прогнозы экспертов валютного рынка читайте в материале «ФАКТО»: «Доллар подешевел до рекордного уровня: что будет с курсом валют дальше».

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда для переговоров о новой программе сотрудничества.

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