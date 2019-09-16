Украина

Минсоцполитики заберет все: стало известно, как у Зеленского планируют управлять пособиями для украинцев

В проекте Государственного бюджета на 2020 год заложен ряд изменений. Если проект поддержат — социальные пособия полностью перейдут в управление Министерства социальной политики. Об этом сообщила в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.

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«Из нового, что мы смогли заложить к первому чтению бюджета 2020 и что не требовало изменений в законодательство: — до сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения — потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу; — программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью — это позволит им проходить лечение независимо от установленного диагноза», — написала министр.

Кроме того, увеличен объем средств на компенсацию за жилье для ВПО, защищавших независимость и суверенитет Украины. Также предложено осуществлять софинансирование из местных бюджетов жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Министр заверила, что вместе с Программой правительства Минсоц также готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием бюджета 2020 во втором чтении.

«Наша философия — создание такой системы социальной политики, которая поможет людям преодолевать трудные жизненные ситуации, которые они не могут преодолеть собственными силами, ресурсами и возможностями. А также активизация граждан, поддержка их в решении проблем, прежде чем они окажутся в группе, требующей постоянной помощи»,— пояснила Соколовская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о государственном бюджете на следующий год. Бюджет-2020 будет дефицитным, но планируется сократить показатель до 2,09%. Доходы госбюджета составят 1,079 трлн гривен. Минимальная зарплата в 2020 году в очередной раз повысится. Ожидается, что с 1 января зарплатный минимум вырастет на 550 грн до 4723 гривен.

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