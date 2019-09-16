- 00:53 Поезд снес автобус на переезде: появилось видео жуткого ДТП в Казахстане
- 00:44 Стало известно, кто покинул четвертый эфир "Танців з зірками"
- 00:25 Минсоцполитики заберет все: стало известно, как у Зеленского планируют управлять пособиями для украинцев
- 15.09 23:55 «Статуэточка»: Лорак восхитила поклонников фигурой в платье изумрудного цвета
- 15.09 23:20 Смертельное ДТП под Киевом: возле пгт Макаров погибли четыре человека
- 15.09 22:37 Спецслужбы Турции похищают людей по всему миру, и Украина — не исключение, — правозащитники
- 15.09 21:57 Украину принуждать не будут: Волкер сделал важное заявление о выборах на оккупированном Донбассе
- 15.09 21:22 «Динамо» проиграло в Киеве «Десне»: видеообзоры матчей УПЛ
- 15.09 21:05 Посторонний: фото Сенцова на саммите в Киеве взорвало сеть
- 15.09 20:25 Водитель, принявший смертельную дозу алкоголя, установил новый антирекорд в Украине
- 15.09 20:00 «Он контролировал каждый мой шаг»: Настя Шаповалова, которую муж облил кипятком, рассказала новые подробности нашумевшей истории
- 15.09 19:57 Во время Марша равенства в Харькове пострадали полицейские
Минсоцполитики заберет все: стало известно, как у Зеленского планируют управлять пособиями для украинцев
В проекте Государственного бюджета на 2020 год заложен ряд изменений. Если проект поддержат — социальные пособия полностью перейдут в управление Министерства социальной политики. Об этом сообщила в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.
Читайте также_Украинцам трижды пересчитают пенсии: кого наверняка ждет прибавка
«Из нового, что мы смогли заложить к первому чтению бюджета 2020 и что не требовало изменений в законодательство: — до сих пор администрированием социальных пособий занимался Минфин через субвенцию регионам. Со следующего года мы хотим иметь целостную картину в Минсоце и иметь гибкость в реагировании на изменения — потому забираем все пособия в управление через бюджетную программу; — программу реабилитации детей с инвалидностью вследствие ДЦП распространили на всех детей с инвалидностью — это позволит им проходить лечение независимо от установленного диагноза», — написала министр.
Кроме того, увеличен объем средств на компенсацию за жилье для ВПО, защищавших независимость и суверенитет Украины. Также предложено осуществлять софинансирование из местных бюджетов жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Министр заверила, что вместе с Программой правительства Минсоц также готовит ряд законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение парламента вместе с принятием бюджета 2020 во втором чтении.
«Наша философия — создание такой системы социальной политики, которая поможет людям преодолевать трудные жизненные ситуации, которые они не могут преодолеть собственными силами, ресурсами и возможностями. А также активизация граждан, поддержка их в решении проблем, прежде чем они окажутся в группе, требующей постоянной помощи»,— пояснила Соколовская.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о государственном бюджете на следующий год. Бюджет-2020 будет дефицитным, но планируется сократить показатель до 2,09%. Доходы госбюджета составят 1,079 трлн гривен. Минимальная зарплата в 2020 году в очередной раз повысится. Ожидается, что с 1 января зарплатный минимум вырастет на 550 грн до 4723 гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.