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Есть надежда прожить два года: врач рассказал о сложностях лечения болезни Заворотнюк

Новость о госпитализации и тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк стала полной неожиданностью не только для ее поклонников, ни и для коллег по цеху и даже друзей. Многие не могут поверить, что состояние артистки настолько тяжелое.

И пока официальной информации о самочувствии Анастасии нет — ее родные хранят молчание. Предположительно, у прекрасной няни выявили злокачественную опухоль мозга в последней стадии.

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Чтобы прояснить ситуацию, пропагандистский телеканал «Звезда» обратился к врачу-онкологу Андрею Пылеву с просьбой рассказал в интервью телеканалу, какие трудности возникают при лечении глиобластомы и какие у пациентов шансы на исцеление.

По словам медика, лечение возможно, но на разных стадиях развития заболевания применяется различная тактика.

«Если удаление возможно, то проводится операция и пациент получает лучевую, химиотерапию и медикаменты. Данный лечебный цикл, который в среднем длится полгода, является наиболее оптимальным. При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны», — заявил Пылев.

При этом он подчеркнул, что с диагнозом глиобластома — вылечиться и прожить всю жизнь невозможно. Пациенты погибают от нарастающего отека мозга. Однако при соответствующей терапии человек может жить до двух лет.

«Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение из правил», — уточнил онколог.

Напомним, что по информации продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который говорил с лечащими врачами Анастасии Заворотнюк, у нее сейчас последняя четвертая стадия рака. Рядом с ней в палате находятся ее муж фигурист Петр Чернышев и ее родители. Звезда уже полгода не появляется на светских мероприятиях. Ее представители отказываются комментировать информацию о здоровье Заворотнюк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михаил Давыдов, хирург-онколог онкологического центра имени Блохина в Москве, где в 2015 году проходила лечение певица Жанна Фриске, заявил о том, что поздняя беременность и процедура экстракорпорального оплодотворения (так называемого ЭКО) не стали причиной заболевания актрисы.

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