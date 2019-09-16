Украина

Минимальная зарплата увеличится на 550 грн: как это повлияет на пенсии

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 гривен. Об этом во время брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова.

«Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. Это соответствует показателям роста», — подчеркнула она.

По мнению Маркаровой, больший рост «минималки» не соответствовал бы росту производительности.

«Наша главная задача — экономический рост, в частности, экономический рост через рост производительности», — добавила министр.

При этом проектом Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что финансирование Пенсионного фонда составит 172,6 млн гривен.

Как известно, рост минимальной заработной платы будет влиять и на рост пенсий — такой механизм заложен в пенсионной реформе. Формула расчета пенсий состоит из трех переменных: среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

А так как рост минимальных зарплат приводит к росту средней зарплаты, то автоматически повышается и размер пенсионных выплат тем, кто получает их по указанной выше формуле. Получателям же пенсий, которые меньше минимальных, просто «поднимут» их до указанных цифр.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальная пенсия выросла на 172 грн до 1669 грн для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 лет — для мужчин.

При этом при росте минимальной пенсии до 1,8 тыс. грн максимальный размер пенсии, на который имеют право украинцы с высокими (как минимум в 8 раз выше средних) зарплатами или специальными правами, составит 18 тыс. грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцев в этом году ждет еще одно повышение пенсий — в декабре минимальная выплата увеличится на 74 грн, а максимальная — на 740 грн. А уже в следующем году, с учетом нового бюджета, ожидаются как минимум два перерасчета: в результате роста прожиточного минимума и благодаря осовремениванию.

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