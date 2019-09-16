Шоу-бизнес

Певец Род Стюарт заявил, что у него диагностировали рак (фото)

Знаменитый британский певец Род Стюарт сделал сенсационной признание, объявив, что три года назад у него диагностировали рак простаты.

Как сообщает издание The Mirror, музыкант рассказал, что болезнь была обнаружена случайно, в ходе рутинного стандартного обследования. По счастью, ее выявили на ранней стадии.

По словам 74-летнего Рода, ему удалось побороть недуг благодаря тяжелому лечению, которое он проходил тайно.

В 2000 году Стюарту удалили злокачественную опухоль щитовидной железы, после чего он опасался, что не сможет петь.

Род женат третьим браком на бывшей модели и фотографе, 48-летней Пенни Ланкастер. У пары двое сыновей — 13-летний Аластер и восьмилетний Эйден.

В общей сложности у него восемь детей от пяти разных женщин.

Род и Пенни

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