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Украина

Сенцов об Украине: все воюют со всеми, забывая о Путине

10:18 16 сентября 2019 240
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Вернувшийся в Украину после пятилетнего заключения в России Олег Сенцов с грустью констатировал, что в Украине нет единства и что украинцы забывают, что враг находится в Кремле.

За неделю пребывания в Украине он пришел к нескольким предварительным выводам: «Первое: изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Второе: все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший узник Кремля Олег Сенцов выложить в сеть уникальное фото — единственное, сделанное во время его пребывания в российских застенках.

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