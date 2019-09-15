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Украина

"Эта фотография единственная": Сенцов опубликовал в сети уникальный снимок из российской тюрьмы

13:26 15 сентября 2019 184
Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский режиссер Олег Сенцов, неделю назад вернувшийся в Украину из российской тюрьмы, опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, сделанную в тюрьме в канун нового 2016 года.

По словам Сенцова, в тех тюрьмах, где ему приходилось отбывать надуманное наказание, очень редко получалось позвонить родным по телефону или сделать фото, подтверждающее, что жив. Заключенным не разрешались мобильные телефоны и доступ в интернет.

Напомним, ранее Сенцов показательно сжег «самую ненавистную вещь на Земле» — тюремную робу, которую он носил в колонии.

На ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии, проходившем в Киеве, режиссер подарил президенту Зеленскому пластиковую банку для чая со своей тюремной биркой и обратился к президенту с призывом, как можно скорее наполнить банку бирками других узников, которые вернутся в Украину.

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