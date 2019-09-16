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Модель проиграла пари мэру Днепра и разделась на Новом мосту: кто она и что постит в Instagram

11:07 16 сентября 2019 258
Микович
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская фотомодель Анна Минюкова, известная также как Ася Микович (Asi Mikovich), которая разделась на Новом мосту в Днепре, чтобы поддержать мэра города Бориса Филатова, стала очень популярной.

«ФАКТЫ» предлагают больше узнать о красотке и посмотреть ее самые горячие фото, которые она постит в Instagram.

Ася Микович

Ася Микович

Ася Микович

Ася Микович

Ася Микович

Ася Микович

Ася Микович

Популярность к Ане пришла летом этого года. Она сфотографировалась на фоне Нового моста, где шел ремонт, запостила фото в соцсетях и пообещала стоять на том же месте голой, если переправу откроют в срок.

«Борис Альбертович, уж не подведите», — обратилась Микович к мэру Днепра, который сам ранее заключил пари с президентом. Условия пари Зеленского и Филатова были менее пикантными: мэр завершает ремонт ко Дню города или уходит со своего поста.

Филатов пари выиграл, Микович разделась. И да, теперь выполнить обещанное должен заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. Ранее он заверил, что купит билет в Исламабад модели, которую теперь называет Фрау Пропасть. А еще обещал жениться.

Микович

Напомним, что Борис Филатов открыл мост после капремонта 7 сентября. Но позже было заявлено о нарушениях при проведении тендеров, в мэрии Днепра прошли обыски, а некоторым чиновникам были объявлены подозрения.

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