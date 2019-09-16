Шоу-бизнес

Болезнь Заворотнюк: в России обвинили украинцев и рассказали о квартирах актрисы в Крыму

В России обвинили украинцев в том, что те якобы радуются болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Причиной стали публикации в украинских СМИ, в которых вспомнили, что «няня Вика» ездила в оккупированный Россией Крым.

Вспомнили в России и то, что Заворотнюк была внесена в «чистилище» сайта «Миротворец», как и «Кобзон, Задорнов и другие». Желтая пресса России упоминает «проклятие „Миротворца“» и «проклятие „Моей прекрасной няни“», вспоминая смерть Людмилы Гурченко.

Также уточняется, что Заворотнюк не просто ездила в Крым, а в свое время купила там сразу две квартиры: для себя и мужа фигуриста Петра Чернышева и для своих детей от второго брака Анны и Майкла — в каждой квартире по 5−6 комнат.

К слову, в Крыму Анастасия также инициировала бизнес-проект — открыла каток. Проект оказался убыточным, Заворотнюк задолжала 27 миллионов рублей, из-за чего не могла покидать пределы РФ.

Напомним, что у Заворотнюк последняя стадия рака. Актриса впала в глубокую кому. По данным СМИ, у нее начали отказывать органы.

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