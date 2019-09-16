24.66 / 24.93 27.18 / 27.62
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Как не пропустить рак: онколог рассказал о симптомах болезни Заворотнюк

10:15 16 сентября 2019 1256
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Опухоль головного мозга, от которой, по слухам, умирает российская актриса Анастасия Заворотнюк, очень агрессивна, и на поздних сроках не поддается лечению. Поэтому важно диагностировать ее в самом начале.

Какие симптомы у этой болезни, рассказал каналу «Звезда» российский врач-онколог Андрей Пылев.

Читайте также: Анастасию Заворотнюк частично парализовало

По его словам, прогнозы на излечение не очень положительны.

«Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика», — отметил он.

Читайте также: «Я тебя люблю»: известный актер опубликовал личную переписку с больной Заворотнюк

Врач подчеркнул, что все больные чувствуют головную боль, головокружение, снижение зрения, слуха. У больного также происходят двигательные нарушения.

«Причем не имеет значение, какой участок мозга поражен», — уточнил онколог.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских клиник. По слухам, у нее последняя стадия рака мозга. Накануне артистка впала в глубокую кому.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер