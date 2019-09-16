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Как не пропустить рак: онколог рассказал о симптомах болезни Заворотнюк
Опухоль головного мозга, от которой, по слухам, умирает российская актриса Анастасия Заворотнюк, очень агрессивна, и на поздних сроках не поддается лечению. Поэтому важно диагностировать ее в самом начале.
Какие симптомы у этой болезни, рассказал каналу «Звезда» российский врач-онколог Андрей Пылев.
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По его словам, прогнозы на излечение не очень положительны.
«Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика», — отметил он.
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Врач подчеркнул, что все больные чувствуют головную боль, головокружение, снижение зрения, слуха. У больного также происходят двигательные нарушения.
«Причем не имеет значение, какой участок мозга поражен», — уточнил онколог.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских клиник. По слухам, у нее последняя стадия рака мозга. Накануне артистка впала в глубокую кому.
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