Шоу-бизнес

Как не пропустить рак: онколог рассказал о симптомах болезни Заворотнюк

Опухоль головного мозга, от которой, по слухам, умирает российская актриса Анастасия Заворотнюк, очень агрессивна, и на поздних сроках не поддается лечению. Поэтому важно диагностировать ее в самом начале.

Какие симптомы у этой болезни, рассказал каналу «Звезда» российский врач-онколог Андрей Пылев.

Читайте также: Анастасию Заворотнюк частично парализовало

По его словам, прогнозы на излечение не очень положительны.

«Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика», — отметил он.

Врач подчеркнул, что все больные чувствуют головную боль, головокружение, снижение зрения, слуха. У больного также происходят двигательные нарушения.

«Причем не имеет значение, какой участок мозга поражен», — уточнил онколог.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских клиник. По слухам, у нее последняя стадия рака мозга. Накануне артистка впала в глубокую кому.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter