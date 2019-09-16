США не поддержали Зеленского в вопросе роспуска ЦИК

Украина

После того, как Верховная Рада Украины, поддержав президентский законопроект, досрочно распустила Центральную избирательную комиссию, в посольстве США приветствовали уже бывший состав ЦИК, назвав проведенные им президентские и парламентские выборы непредвзятыми и хорошо организованными.

«Мы приветствуем Центризбирком, который прекращает свои полномочия, и его главу с непредвзятым и успешным проведением исторически, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов. Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы этот важный институт сохранил свою независимость и непредвзятость в глазах украинского народа. Надеемся, что опытные профессиональные сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержания успеха Украины, как демократической страны», — говорится в сообщении диппредставительства, размещенного на страничке посольства в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политический эксперт Тарас Березовец заявил, что настоящая причина роспуска ЦИК — проведение референдума о легализации новых соглашений по Донбассу, которые оформят как волеизъявление народа Украины и выборов в ОРДЛО.



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