В Инстаграм Заворотнюк удалили все комментарии

Шоу-бизнес

На странице в Instagram Анастасии Заворотнюк, которая в критическом состоянии находится в реанимации московской клиники, удалены все комментарии. Подписчики не могут оставлять сообщения под постами актрисы. Последний раз Анастасия проявляла активность в сети шесть дней назад. Она опубликовала фото в образе няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня».

Также актриса радовалась успехам старшей дочери Анны, которая запустила собственную линию одежды и аксессуаров.

Напомним, росСМИ сообщили, что Заворотнюк начали отказывать органы. Она находится в коме, на искусственной вентиляции легких. Врачи оказывают актрисе паллиативную помощь.

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Она лечилась в польской клинике, но терапия не принесла ожидаемого результата. Сейчас актриса находится в частной онкологической клинике в Москве. Возле нее дежурят мать и муж Петр Чернышов. Родные состояние актрисы не комментируют.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter