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В Инстаграм Заворотнюк удалили все комментарии
На странице в Instagram Анастасии Заворотнюк, которая в критическом состоянии находится в реанимации московской клиники, удалены все комментарии. Подписчики не могут оставлять сообщения под постами актрисы. Последний раз Анастасия проявляла активность в сети шесть дней назад. Она опубликовала фото в образе няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня».
Также актриса радовалась успехам старшей дочери Анны, которая запустила собственную линию одежды и аксессуаров.
Напомним, росСМИ сообщили, что Заворотнюк начали отказывать органы. Она находится в коме, на искусственной вентиляции легких. Врачи оказывают актрисе паллиативную помощь.
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Она лечилась в польской клинике, но терапия не принесла ожидаемого результата. Сейчас актриса находится в частной онкологической клинике в Москве. Возле нее дежурят мать и муж Петр Чернышов. Родные состояние актрисы не комментируют.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?