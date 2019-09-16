В Тернопольской области 14-летняя школьница покончила с собой после прочтения культового романа

Происшествия

Ученица 9 класса из села Надречное Тернопольской области повесилась в сарае возле дома, в котором жила вместе с 85-летней бабушкой. «ФАКТАМ» выяснили подробности трагедии в семье. Одноклассницы Лены (имя изменено) уверены, что их подружка играла в какую-то игру из так называемых «групп смерти». Однако в полиции эту версию опровергли. Ранее в Кировогладской области наложил на себя руки 10-летний мальчик.

— Мы просмотрели всю историю посещений в интернете школьницы. Девочка не состояла в группах наподобие «Синего кита» или еще какой-либо в этом роде, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции Тернопольщины. — Тем не менее нам известно, что в начале лета девятиклассница прочитала культовый роман Стейс Крамер «50 дней до моего самоубийства». В мире известно несколько случаев, когда подростки сводили счеты с жизнью после его прочтения.

Про 14-летнюю Лену в селе Надречное говорят только хорошее. Девочка была очень активной в школе. Занималась музыкой, танцевала, выступала на всех школьных мероприятиях. Одноклассники ее любили. Но, что интересно, в своем дневнике Лена незадолго до самоубийства написала: «Меня никто не слышит».

Девочка-подросток жила вместе с 85-летней бабушкой. Ее родители в разводе. Папа вернулся из АТО и, не найдя себе работу в родном селе, уехал на заработки в Польшу. Туда же вскоре поехала и мама девочки. Кстати, она должна была вернуться домой через день после того, как произошла трагедия с дочкой.

Мы расспрашивали односельчан. Лена была всегда очень приветливой и веселой. Со всеми здоровалась, помогала, если кому-нибудь нужна была помощь. Но никто не знал, что у нее на самом деле на душе. Мы пересмотрели все страницы в интернете. В качестве жизненного девиза школьница выбрала: «Пусть судьба несправедлива, но жизнь игра — играй красиво». Может быть из-за этой фразы, размещенной на странице девочки в соцсетях, ее одноклассники решили, что Лена состоит в одной из «группе смерти».

Наши психологи проанализировали дневник девочки и пришли к выводу, что с начала лета она была в состоянии сильной депрессии. Тогда и нашла в интернете этот роман про девочку-самоубийцу, который, возможно, подтолкнул ее к роковому шагу, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции.

Роман «50 дней до моего самоубийства» считается культовым среди подростков. Книгу действительно часто цитируют в так называемых «руппах смерти в интернете. Сюжет романа вертится вокруг шестнадцатилетней девушки, которая хочет покончить жизнь самоубийством из-за развода родителей и неудач по жизни. Она ставит себе цель: прожить 50 дней, после чего решить, жить ей или умереть. С каждым днем ее проблемы становятся действительно все более серьезными, что еще больше подталкивает главную героиню к самоубийству.

Автор романа — 18-летняя россиянка Анастасия Хохлова. Псевдоним «Стейс» — производное от имени «Анастасия», фамилию «Крамер» она взяла у героя фильма «Пила». В предисловии читателей предупреждают, что автор никого не призывает к суицидам. Но когда человеку плохо, его может посетить мысль о самоубийстве. В такие моменты надо дать себе 50 дней, чтобы решить точно, чего ты хочешь: жить или умереть

Роман Стейс Крамер популярен во всем мире. По сообщениям СМИ, некоторые подростки после прочтения романа на самом деле совершили самоубийство. Но статистики нет.

Случаи подростковых суицидов после прочтения этого романа были и в Украине. Так, «ФАКТЫ» рассказывали о загадочной истории на Волыни. Тогда в селе Баев одна за другой с интервалом в месяц покончили жизнь самоубийством две школьницы, подружки. Одной из них было 14, а другой — 16 лет. Незадолго до смерти девочки тоже прочитали роман «50 дней до моего самоубийства».

В последнее время в СМИ появляется много сообщений о самоубийствах детей. Так, под Тернополем 12-летний мальчик повесился, предположительно, из-за разбитого мобильного телефона.

А в Белгороде_Днестровском Одесской области мать нашла 8-летнего сына в петле в квартире, где они жили.



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