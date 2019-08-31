Семь пятниц на неделе: у Зеленского решили поменять только назначенную главу Минздрава (видео)

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Нынешнего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую со временем на этом посту заменит нардеп от «Слуги народа» и основатель частной клиники «Борис» Михаил Радуцкий (на фото). Об этом сообщил нардеп, глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.
«На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо около трех месяцев, чтобы подготовиться. Поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра», — заявил он, пишет ZIK.
По его словам, все это время Радуцкий будет приводить свои дела по бизнесу в порядок.
«Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи», — подчеркнул Арахамия.
Как писали «ФАКТЫ», ранее почетный президент клиники «Борис» Михаил Радуцкий, избранный народным депутатом Украины от партии «Слуга народа», отказался от должности министра здравоохранения Украины.
В первый день своей работы в парламенте Радуцкий попал в скандал с нецензурными высказываниям в адрес тогдашнего руководителя Минздрава Уляны Супрун.
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