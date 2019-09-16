Общество и люди

Будет еще холоднее: синоптик рассказала о возможных заморозках

На этой неделе погоду в части Европы будет определять мощный северный циклон, «хвост» которого достигнет и Украины — в некоторых регионах пройдут дожди и похолодает.

«17 сентября в Украине небольшие дожди пройдут в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на востоке. Северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе, разве что вдоль северной границы что-то немного покапает», — уточняет синоптик Наталья Диденко.

Температура днем ожидается + 13 + 18 градусов, теплее будет на юге и юго-востоке — до + 19 + 25 градусов. Ощутимо похолодает в темное время суток — ближайшей ночью ожидается + 6 + 12 градусов, на юге до +15 градусов.

«В Киеве 17 сентября будет без осадков, но похолодает по сравнению с 16 сентября: днем не выше +18 градусов. Ожидается порывистый западный ветер, одевайтесь соответственно», — предупреждает синоптик.

По прогнозам Натальи Диденко, в дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать — пройдут дожди, ветер будет преобладать порывистый, до сильного. Во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки.

«Кто будет путешествовать по Карпатам — точно берите пуховики», — советует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре не исключают, что на этой неделе в высокогорье Карпат может пойти мокрый снег.

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