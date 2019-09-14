Выпадет снег: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на ближайшие дни

Украина

После ласкового бабьего лета, радовавшего украинцев первые две недели сентября, по всей территории страны температура воздуха начинает постепенно снижаться. В Карпатах она вообще упадет до 2 градусов. На следующей неделе в высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

15 сентября в Украине ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек.

Температура ночью 6−11 градусов, днем — +16 — +21. В южной части ночью 9−14 градусов, днем 20−25 со знаком «плюс».

В Карпатах будет холоднее — ночью 2−7 градусов тепла, днем 10−15.

В Киеве осадков тоже не прогнозируют. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек. Температура ночью — около 10 градусов, днем 18−20 со знаком «плюс».

В Киевской области — без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек. Температура ночью 6−11 градусов, днем 16−21.

16 сентября в северной части Украины, а 17 сентября — в центральных, восточных областях и на Прикарпатье возможны небольшие кратковременные дожди. На остальной территории осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек.

Температура ночью 8−13 градусов, на побережье морей до +16. Днем воздух прогреется до 19−20 градусов. 16 сентября в южных, местами и в центральных областях — до 25−28 градусов. 17 сентября на севере и западе страны будет около +15- +20.

В Карпатах обещают 3−8 градусов тепла ночью, днем 16 сентября +12-+17, 17 сентября — 9−14 градусов тепла.

В Киеве и области 16 и 17 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем 16 сентября местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5−10 м/сек. Температура ночью 8−13 градусов, днем 16 сентября 19−24 со знаком «плюс», 17 сентября 15−20 градусов тепла.

18−19 сентября в Украине возможны небольшие дожди, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Температура ночью будет около 6−12 градусов тепла. С 18 сентября в западных областях ночью похолодает до 3−9 градусов тепла, а с 19 сентября ночная температура снизится и в северных и центральных областях. 18 сентября днем воздух прогреется до +11- +17, 19 сентября — до +14- +20 градусов.

Напомним, снег в Карпатах уже видели в конце августа на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе. Как и прогнозировали синоптики, похолодание в Украине начнется с 15 сентября.

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