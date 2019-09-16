Дожди и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на начало недели

Общество и люди

В понедельник, 16 сентября, в Украине сохранится умеренно теплая погода — днем +20+23 градуса, на юге будет теплее — до +27 градусов.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 16 сентября по всей стране — переменная облачность. В Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях возможны дожди.

В Киеве осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем — около +20 градусов (в 6:00 она составляла +15 градусов). Кстати, приблизительно такой же была температура воды в Днепре по состоянию на 20:00 воскресенья, 15 сентября.

Во вторник, 17 августа, похолодает на несколько градусов. Дожди прогнозируются не только на востоке, но и по всей территории Украины кроме южных регионов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики не исключают, что на этой неделе в высокогорье Карпат выпадет мокрый снег.

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