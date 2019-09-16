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Дожди и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на начало недели
В понедельник, 16 сентября, в Украине сохранится умеренно теплая погода — днем +20+23 градуса, на юге будет теплее — до +27 градусов.
Как сообщают в Укргидрометцентре, 16 сентября по всей стране — переменная облачность. В Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях возможны дожди.
В Киеве осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем — около +20 градусов (в 6:00 она составляла +15 градусов). Кстати, приблизительно такой же была температура воды в Днепре по состоянию на 20:00 воскресенья, 15 сентября.
Во вторник, 17 августа, похолодает на несколько градусов. Дожди прогнозируются не только на востоке, но и по всей территории Украины кроме южных регионов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики не исключают, что на этой неделе в высокогорье Карпат выпадет мокрый снег.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.