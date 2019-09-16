24.68 / 24.91 27.18 / 27.60
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Дожди и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на начало недели

9:15 16 сентября 2019 14
Река
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 16 сентября, в Украине сохранится умеренно теплая погода — днем +20+23 градуса, на юге будет теплее — до +27 градусов.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 16 сентября по всей стране — переменная облачность. В Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях возможны дожди.

В Киеве осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем — около +20 градусов (в 6:00 она составляла +15 градусов). Кстати, приблизительно такой же была температура воды в Днепре по состоянию на 20:00 воскресенья, 15 сентября.

Во вторник, 17 августа, похолодает на несколько градусов. Дожди прогнозируются не только на востоке, но и по всей территории Украины кроме южных регионов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики не исключают, что на этой неделе в высокогорье Карпат выпадет мокрый снег.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер