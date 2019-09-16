Тука увидел связь между задержанием "министра" боевиков Корнета и переговорами в Минске

Украина

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, в свое время возглавлявший военную администрацию Луганской области, прокомментировал слухи вокруг ареста в ОРЛО «главы МВД» боевиков «ЛНР» Игоря Корнета.

По его словам, наряду с этим сообщается о «каких-то движениях» вокруг предприятий, который в период блокады «имени Семенченко» присвоили боевики. «Такие действия на оккупированной части Луганщины могут свидетельствовать о намерениях одной из „башен Кремля“ вернуть захваченные предприятия их владельцам, чтобы восстановить промышленные связи с Украиной. Напомню, что о подобной инициативе (возврат контроля собственника с дальнейшим сотрудничеством) говорили представители украинской стороны на заседании ТКГ в Минске», — пишет Георгий Тука на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Корнет вместе с другими главарями боевиков находится в санкционном списке Украины, который был обновлен в марте 2019 года.

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