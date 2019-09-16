Украина

Пауки в банке: СМИ сообщили об аресте боевиками "министра внутренних дел" "ЛНР"

Главарь террористической «ЛНР» Леонид Пасечник, которому недавно ГПУ сообщила о подозрении, сместил с должности «министра внутренних дел» Игоря Корнета, который взят под стражу.

Такие сообщения появились в социальных сетях. В том числе, об этом писал и «ОстроВ», источники которого сообщали об открытии против Корнета уголовного дела. Также издание утверждает, что, по слухам, Корнет готовился сбежать в Россию, и сообщает о его постоянных конфликтах с Пасечником из-за власти на оккупированной территории Луганской области.

Такая же информация появилась и в Telegram-канале кремлевского «Незыгаря». Так это или нет — не известно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший главарь донецких боевиков Александр Бородай заявил, что если бы не политика Путина, не было бы «русского Донбасса».

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