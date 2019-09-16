Украина

Освобожденного из плена украинского моряка срочно прооперировали: хирурга специально вызвали из Израиля

Одному из бывших военнопленных украинских моряков, командиру первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денису Гриценко понадобилась срочная сложнейшая операция — у него обнаружили новообразование в почке.

Для консультации украинских медиков клиника «Феофания» приглашала известного израильского уролога Романа Гольдмана, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

«Изначально речь шла об удалении пораженной опухолью почки. Но своевременное подключение к процессу обследования израильских медиков дало шанс попробовать прооперировать Дениса. Сделать это было необходимо срочно, чтобы в случае, если процесс злокачественный — он не распространился», — заявил журналистам медик клиники.

Операция продолжалась около двух часов. На данный момент еще проводится исследование удаленного новообразования.

Медик также выразил мнение о том, что его появлению могли способствовать условия, в которых содержали Дениса Гриценко и других украинских моряков в российской тюрьме.

Напомним, ранее срочная операция на сердце понадобилась освобожденному в рамках «Большого обмена» крымскому татарину Эдему Бекирову.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter