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Освобожденного из плена украинского моряка срочно прооперировали: хирурга специально вызвали из Израиля
Одному из бывших военнопленных украинских моряков, командиру первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денису Гриценко понадобилась срочная сложнейшая операция — у него обнаружили новообразование в почке.
Для консультации украинских медиков клиника «Феофания» приглашала известного израильского уролога Романа Гольдмана, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.
«Изначально речь шла об удалении пораженной опухолью почки. Но своевременное подключение к процессу обследования израильских медиков дало шанс попробовать прооперировать Дениса. Сделать это было необходимо срочно, чтобы в случае, если процесс злокачественный — он не распространился», — заявил журналистам медик клиники.
Операция продолжалась около двух часов. На данный момент еще проводится исследование удаленного новообразования.
Медик также выразил мнение о том, что его появлению могли способствовать условия, в которых содержали Дениса Гриценко и других украинских моряков в российской тюрьме.
Напомним, ранее срочная операция на сердце понадобилась освобожденному в рамках «Большого обмена» крымскому татарину Эдему Бекирову.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!