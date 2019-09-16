Сборная Украины добыла вторую победу на ЧЕ по волейболу

Спорт

Мужская сборная Украины по волейболу провела третий поединок в рамках финального турнира чемпионата Европы, который проходит с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Получив один день отдыха после спаренных матчей, в которых наши ребята обыграли Чехию (3:1) и уступили хозяевам турнира Нидерландам (0:3), подопечные Угиса Крастиньша встречались с Черногорией. Проиграв первый сет, «желто-синие» собрались с духом и в блестящем стиле сломили сопротивление в трех последующих партиях — 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19).

Результаты ранее сыгранных встреч в группе: Эстония — Польша — 1:3, Нидерланды — Черногория — 3:0, Эстония — Черногория — 0:3, Нидерланды — Польша — 0:3, Чехия — Эстония — 3:0.

Положение команд:

1. Польша — 6 очков (2 матча; сеты — 6:1);

2. Нидерланды — 6 (3; 6:3);

3. Украина — 6 (3; 5:5);

4. Чехия — 3 (2; 4:3);

5. Черногория — 3 (3; 4:5);

6. Эстония — 0 (3; 1:9).

Также в понедельник, 16 сентября, будет сыгран матч Польша — Чехия.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2019 сборная Украины также сыграет с Эстонией (18 сентября в 18:00) и Польшей (19 сентября в 19:00). Все поединки с участием «желто-синих» в прямом эфире покажет телеканал «UA:Перший». В 1/8 финала мирового первенства выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы — таким образом, с двумя победами в активе подопечные Угиса Крастиньша практически обеспечили выход в плей-офф.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины отпраздновала первый за 16 лет успех на чемпионате Европы.

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