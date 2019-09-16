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В Киеве снова открыли для пешеходов поврежденный вандалами "стеклянный" мост (видео)
В Киеве вечером 16 сентября сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Видео выложил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, кроме стеклянных элементов в полу моста в конструкции начали покрываться трещинами и боковые стекла.
Он выразил надежду, что в этот раз неприятных инцидентов на мосту не будет.
Напомним, пешеходно-велосипедный мост открыли для посетителей в День Киева, 25 мая. Увидеть новую достопримечательность столицы пришли около тысячи киевлян, включая мэра Виталия Кличко и его брата Владимира. Через некоторое время одно из боковых стекол покрылось трещинами, и стеклянные элементы моста решили оградить.
Власти столицы уверяли, что к инцидентам могло привести поведение киевлян, выезжавших на мост на автомобилях.
Кроме пешеходно-велосипедного, в Киеве регулярно происходят ЧП и на других мостах.
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