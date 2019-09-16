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Рак мозга у Заворотнюк: врачи перестали бороться с опухолью актрисы
Московские врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в реанимации.
Как сообщает Telegram-канал Mash, организм актрисы слишком слаб для такой терапии.
Напомним, что ранее по этой же причине врачи прекратили интенсивное лечение и на время отказались от операции.
Сейчас Анастасия находится в глубокой коме, за ней следят анестезиологи-реаниматологи.
Сообщалось, что после подключения к ИВЛ у актрисы развилась полиорганная недостаточность.
Рядом с актрисой все время находятся ее муж и мама. Нейрохирурги все еще надеются, что появится возможность провести операцию.
Отметим, что, по мнении онкологов, шансов на выздоровление у Заворотнюк нет — это последняя стадия рака. Но после операции и надлежащей терапии актриса может прожить еще год или два.
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