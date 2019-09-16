24.64 / 24.92 27.15 / 27.56
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Рак мозга у Заворотнюк: врачи перестали бороться с опухолью актрисы

19:18 16 сентября 2019 54
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Московские врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в реанимации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, организм актрисы слишком слаб для такой терапии.

Напомним, что ранее по этой же причине врачи прекратили интенсивное лечение и на время отказались от операции.

Сейчас Анастасия находится в глубокой коме, за ней следят анестезиологи-реаниматологи.

Сообщалось, что после подключения к ИВЛ у актрисы развилась полиорганная недостаточность.

Рядом с актрисой все время находятся ее муж и мама. Нейрохирурги все еще надеются, что появится возможность провести операцию.

Отметим, что, по мнении онкологов, шансов на выздоровление у Заворотнюк нет — это последняя стадия рака. Но после операции и надлежащей терапии актриса может прожить еще год или два.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер