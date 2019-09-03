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Украина

Разумков носит часы за 230 тысяч гривен: в сеть попало фото

2:25 3 сентября 2019 23
Дмитрий Разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Во время срочного совещания с президентом Владимиром Зеленским представители СМИ заметили у главы партии «Слуга народа», спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова дорогие часы, цена которым — более восьми тысячи долларов. Об этом пишет «Апостроф».

По наблюдению издания, на руке у Разумкова красовались швейцарские часы Zenith _archive el primerо. В издании отметили, что ранее спикер заявлял, что покупал данную модель часов несколько лет назад примерно за 60 тысяч гривен. Сейчас же ее стоимость увеличилась в несколько раз.

Напомним, что согласно обнародованной Дмитрием Разумковым декларации за 2018 год, среди его имущества указаны несколько квартир, машин, а также денежные средства. В частности, спикер владеет двумя квартирами площадью 78,5 кв. м в Киеве и 232,4 кв. м в селе Здоровка Киевской области, домовладением площадью 492,2 кв. м в селе Софиевская Борщаговка, нежилым помещением площадью 74,9 кв. м в Киеве, а также двумя участками земли общей площадью 0,15 га в селах Софиевская Борщаговка и Здоровка Киевской области.

Кроме того, в совместном владении у Разумкова есть еще одна квартира в Киеве — площадью 165,5 кв.м. Его супруга, Юлия Чайка, указала в декларации две квартиры в Киеве площадью 53,2 кв. м и 44,5 кв. м, жилой дом площадью 489,6 кв. м, а также два земельных участка, один из которых находится в аренде — это имущество находится в Николаеве. Кроме того, ей принадлежит 25% квартиры площадью 73,2 кв. м в Николаеве.

В автопарке спикера Разумкова пять автомобилей: Toyota Land Cruiser 200, 2013 года выпуска, Mazda 6, в 2014 году выпуска, Toyota Camry 2012 года выпуска, который принадлежит самому Разумкову, а вот Audi Q7, 2008 года выпуска и Volkswagen Caddy 2011 года выпуска — принадлежат его супруге, Юлии Чайке.

Также Дмитрий Разумков является конечным бенефициаром трех предприятий — «Интеринвест XXI век», «Украинская консалтинговая группа» и «Ломбард «Про100кредит» ООО «Интеринвест XXI века и компания». В последней компании его супруга указана как совместный владелец. К тому же Юлии Чайке принадлежит компания ООО «Бизнесинвестбуд».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Разумкова ответстенным за разработку и принятие ряда ряда законопроектов, которые призваны сделать более интенсивным экономическое развитие страны.

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