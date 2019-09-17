Украина

"Символ единения и примирения": за строительством моста в Станице Луганской теперь можно наблюдать онлайн

На официальном канале Луганской областной государственной администрации в YouTube опубликовали LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ОГА.

«Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения», — говорится в сообщении администрации.

Также сообщается, что сотрудники «Укртрансмоста» под разрушенной частью моста начали планировку грунта с помощью экскаватора и завезли четыре плиты для фундамента. Спасатели убирали лишние деревья и кустарники на обочине дороги. Кроме того, продолжают работу пиротехники. А работники райавтодора проводили работы по ремонту тросового ограждения дороги.

Напомним, что восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Ураинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений в городе вблизи разрушенного моста через Северский Донец. После этого к 6 сентября в населенном пункте исчезли украинские флаги. Если еще накануне сине-желтый стяг был буквально на каждом столбе, то затем таких электроопор стало явно меньше и на тех, что остались, флагштоки пустовали. И только благодаря требованиям возмущенных украинских патриотов сине-желтые стяги снова вернули на улицы Станицы Луганской.

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