- 01:29 "Электрошокер засовывают в ...": Балух рассказал о страшных пытках в российской тюрьме
- 00:53 "Символ единения и примирения": за строительством моста в Станице Луганской теперь можно наблюдать онлайн
- 00:22 Разделение должностей и выборы в декабре: стало известно, что «слуги народа» предлагают изменить в Киеве
- 00:13 Кому-то не повезло: во время велогонки в Испании случайно засняли с вертолета плантацию конопли
- 16.09 23:52 Жестокая смерть на курорте: в Турции после полета на парашюте погиб молодой парень из РФ
- 16.09 23:26 Сподвижник Путина заявил, что Россия должна гордиться пактом Молотова-Риббентропа
- 16.09 23:07 «Очень тебя люблю»: дочь Заворотнюк принесла ей в больницу воздушный шарик
- 16.09 23:01 В сети появилась очередная едкая фотожаба на Коломойского
- 16.09 22:41 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16.09 22:26 Архиепископ Климент просит Зеленского об обмене захваченных в России крымских татар, которым "не нашлось места в мечетях"
- 16.09 22:25 «Она убила мое сердце – я убью ее сердце»: мать застреленного в Мариуполе боевика угрожает известному волонтеру
- 16.09 21:37 Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака
"Электрошокер засовывают в ...": Балух рассказал о страшных пытках в российской тюрьме (видео)
На пресс-конференции освобожденного узника Кремля Владимира Балуха в Киеве 16 сентября было показано видео, сделанное в российской колонии. На нем украинец рассказывает об избиениях и пытках, применяемые к нему в заключении в Тверской области.
По словам Балуха, физическое насилие началось с первых секунд приезда в колонию в городе Торжок Тверской области, где по прибытию он сразу был избит.
До этого, по его словам, его пытали в СИЗО в российской Твери, куда его доставили из Керченской колонии.
Сразу по прибытию все начиналось со слов «Что ж вы все такие зачарованные приезжаете? Вы что, не понимаете, куда попали?»
После этого были пытки с угрозами сексуального надругательства, тоже было ШИЗО, придуманные взыскания…
«Наволочка обливается водой и бьется по ушам. Ну и угроз сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие. Я поначалу видел эти точечки от электрошокера…», — рассказывает прошедший через ужасы российской тюрьмы украинец.
Цель пыток, по мнению узника Кремля, может быть только одна: сломать человека морально, подчинить, унизить, «заставить чувствовать мразью, что ты полностью в их руках и ничего сделать не можешь».
После пыток у Владимира ужасно болели суставы, появились боли в области печени, постоянно болела голова.
«Физическое насилие началось сразу, с первой секунды».— Крым. Реалии (@krymrealii) 16 септември 2019 г.
После освобождения Владимир Балух рассказал о тюремных пытках.
Внимание! Видео содержит шокирующую информацию! pic.twitter.com/vsJ735esiF
Он добавил, что медик его посещал до и после избиения, но позже Балух добровольно отказался от любой медицинской помощи в заключении.
Реакции ФСИН России на это видео пока не было.
Напомним, что в конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы — по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали «избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания». Балух свою вину не признал, в знак протеста он объявлял голодовку. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». В Украину вернулись 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, задержанный и осужденный в аннексированном Крыму Евгений Панов, также украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизонович.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!