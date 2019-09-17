Украина

"Электрошокер засовывают в ...": Балух рассказал о страшных пытках в российской тюрьме (видео)

На пресс-конференции освобожденного узника Кремля Владимира Балуха в Киеве 16 сентября было показано видео, сделанное в российской колонии. На нем украинец рассказывает об избиениях и пытках, применяемые к нему в заключении в Тверской области.

По словам Балуха, физическое насилие началось с первых секунд приезда в колонию в городе Торжок Тверской области, где по прибытию он сразу был избит.

До этого, по его словам, его пытали в СИЗО в российской Твери, куда его доставили из Керченской колонии.

Сразу по прибытию все начиналось со слов «Что ж вы все такие зачарованные приезжаете? Вы что, не понимаете, куда попали?»

После этого были пытки с угрозами сексуального надругательства, тоже было ШИЗО, придуманные взыскания…

«Наволочка обливается водой и бьется по ушам. Ну и угроз сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие. Я поначалу видел эти точечки от электрошокера…», — рассказывает прошедший через ужасы российской тюрьмы украинец.

Цель пыток, по мнению узника Кремля, может быть только одна: сломать человека морально, подчинить, унизить, «заставить чувствовать мразью, что ты полностью в их руках и ничего сделать не можешь».

После пыток у Владимира ужасно болели суставы, появились боли в области печени, постоянно болела голова.

«Физическое насилие началось сразу, с первой секунды».



После освобождения Владимир Балух рассказал о тюремных пытках.



Внимание! Видео содержит шокирующую информацию! pic.twitter.com/vsJ735esiF — Крым. Реалии (@krymrealii) 16 септември 2019 г.

Он добавил, что медик его посещал до и после избиения, но позже Балух добровольно отказался от любой медицинской помощи в заключении.

Реакции ФСИН России на это видео пока не было.

Напомним, что в конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы — по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали «избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания». Балух свою вину не признал, в знак протеста он объявлял голодовку. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». В Украину вернулись 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, задержанный и осужденный в аннексированном Крыму Евгений Панов, также украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизонович.

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